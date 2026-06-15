Минобороны Финляндии увидело в дронах ВСУ угрозу для НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что украинские дроны не должны создавать угрозу для безопасности стран НАТО. Министр призвал Киев организовать свои операции таким образом, чтобы не подвергать опасности страны-партнеры.

Экс-глава финского Минобороны Антти Кайкконен, курировавший вступление страны в НАТО, отметил, что появление иностранных дронов вблизи населенных пунктов «больше нельзя рассматривать как теоретический сценарий». «Власти заслуживают похвалы за реакцию на быстро меняющуюся ситуацию, но эти события также выявили области, где нужно улучшить процедуры (реагирования.— "Ъ"), ситуационную осведомленность и коммуникацию»,— считает бывший министр (цитата по Euractiv).

В мае ВСУ случайно направили ударные дроны в сторону Финляндии, хотя собирались бить по России. Это выяснилось после окончания учений НАТО, на которых отрабатывались сценарии защиты воздушного пространства страны. В финском Минобороны говорили о готовности сбивать залетевшие украинские дроны.

Подробности — в материале «Ъ» «ВСУ не смогли правильно сориентироваться».