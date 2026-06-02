ВСУ не смогли правильно сориентироваться
Украина нечаянно направила свои дроны в Финляндию
Скандалы вокруг залетов украинских беспилотников в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии не стихают. Финские СМИ выяснили, что воздушная тревога в финской области Уусимаа 15 мая стала результатом ошибки ВСУ: там случайно направили ударные дроны в сторону Финляндии, хотя собирались бить по России. Это выяснилось после окончания учений НАТО Northern Star 26, на которых отрабатывались сценарии защиты воздушного пространства страны.
Новость о том, что Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии, 1 июня вечером сообщила местная газета Helsingin Sanomat. Ее источники утверждают, что украинские власти сами связались с Хельсинки и предупредили об угрозе. В издании полагают, что ошибка в навигации стала результатом неточного программирования: при запуске дронов для поражения конкретной цели (в данном случае это, вероятно, были российские нефтегазовые объекты в Ленинградской области) в маршрут БПЛА вводятся контрольные точки. На этом этапе и произошел сбой. При этом дроны в воздушное пространство страны так и не залетели. В Хельсинки предполагают, что они были подавлены российскими системами ПВО.
В день инцидента, 15 мая, в южной области Уусимаа объявлялась воздушная тревога. Почти 1,8 млн ее жителей попросили укрыться в убежищах, а ВВС Финляндии подняли в воздух истребители Hornet. Аэропорт Хельсинки-Вантаа вынужденно прекращал работу на несколько часов, а затем еще в течение суток рейсы отправлялись с задержками.
По информации Helsingin Sanomat, тогда финские власти не стали раскрывать причину объявленной тревоги, отчего в обществе сложилось впечатление, что украинские БПЛА залетели в воздушное пространство Финляндии под воздействием перенаправивших их туда российских систем РЭБ. Именно эта версия ранее объявлялась финскими властями в аналогичных инцидентах.
Президент Финляндии Александр Стубб уже знал, с чем был связан произошедший 15 мая инцидент, когда опровергал выдвинутую британской газетой The Telegraph версию о том, что Россия якобы преднамеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран НАТО. «Президент и главнокомандующий прислушиваются к силам обороны, ВВС и разведке, а не к The Telegraph. Исходя из этого, я не считаю убедительной идею о том, что Россия преднамеренно направляет дроны в сторону Финляндии»,— сказал господин Стубб журналистам 27 мая.
Информация об ошибке ВСУ появилась через несколько дней после завершения учений НАТО Northern Star 26 в 30 км от границы с Россией, в которых приняли участие военные из восьми государств.
Последняя часть учений, завершившихся 30 мая, была посвящена совершенствованию воздушной обороны Финляндии на фоне залетов украинских дронов. Финская армия совместно с союзниками отрабатывала действия по обнаружению и перехвату БПЛА и тестировала эффективность инициативы сдерживания восточного фланга НАТО (EFDI) — аналога предлагаемой ЕС «стены дронов». В рамках этой концепции предполагается создание «автономной зоны», в которой будут действовать системы глушения и перехвата вражеских БПЛА, а также сетевые рои собственных разведывательных беспилотников.
Пока в НАТО проводят учения по противодействию БПЛА противника, в ЕС никак не могут определиться с тем, как помочь странам—членам союза организовать защиту от дронов. Такой вывод сделал Euronews, ознакомившись с внутренним документом ЕС от 30 мая, в котором содержатся подробности дискуссий о залетах БПЛА на европейскую территорию.
Телеканал указывает, что пока у стран—членов ЕС нет единого подхода к решению этого вопроса. Знаковым противоречием в дискуссии стало, с одной стороны, понимание необходимости более плотного обмена информацией, а с другой — нежелание дублировать существующие в рамках НАТО структуры и посягать на национальные компетенции стран. В итоге страны ЕС сошлись на общих концепциях и положениях, однако пока не выработали единой стратегии, которая помогла бы им преодолеть различие подходов к угрозе БПЛА.