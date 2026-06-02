ВСУ не смогли правильно сориентироваться

Скандалы вокруг залетов украинских беспилотников в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии не стихают. Финские СМИ выяснили, что воздушная тревога в финской области Уусимаа 15 мая стала результатом ошибки ВСУ: там случайно направили ударные дроны в сторону Финляндии, хотя собирались бить по России. Это выяснилось после окончания учений НАТО Northern Star 26, на которых отрабатывались сценарии защиты воздушного пространства страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Новость о том, что Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии, 1 июня вечером сообщила местная газета Helsingin Sanomat. Ее источники утверждают, что украинские власти сами связались с Хельсинки и предупредили об угрозе. В издании полагают, что ошибка в навигации стала результатом неточного программирования: при запуске дронов для поражения конкретной цели (в данном случае это, вероятно, были российские нефтегазовые объекты в Ленинградской области) в маршрут БПЛА вводятся контрольные точки. На этом этапе и произошел сбой. При этом дроны в воздушное пространство страны так и не залетели. В Хельсинки предполагают, что они были подавлены российскими системами ПВО.

В день инцидента, 15 мая, в южной области Уусимаа объявлялась воздушная тревога. Почти 1,8 млн ее жителей попросили укрыться в убежищах, а ВВС Финляндии подняли в воздух истребители Hornet. Аэропорт Хельсинки-Вантаа вынужденно прекращал работу на несколько часов, а затем еще в течение суток рейсы отправлялись с задержками.

По информации Helsingin Sanomat, тогда финские власти не стали раскрывать причину объявленной тревоги, отчего в обществе сложилось впечатление, что украинские БПЛА залетели в воздушное пространство Финляндии под воздействием перенаправивших их туда российских систем РЭБ. Именно эта версия ранее объявлялась финскими властями в аналогичных инцидентах.

Президент Финляндии Александр Стубб уже знал, с чем был связан произошедший 15 мая инцидент, когда опровергал выдвинутую британской газетой The Telegraph версию о том, что Россия якобы преднамеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран НАТО. «Президент и главнокомандующий прислушиваются к силам обороны, ВВС и разведке, а не к The Telegraph. Исходя из этого, я не считаю убедительной идею о том, что Россия преднамеренно направляет дроны в сторону Финляндии»,— сказал господин Стубб журналистам 27 мая.

Информация об ошибке ВСУ появилась через несколько дней после завершения учений НАТО Northern Star 26 в 30 км от границы с Россией, в которых приняли участие военные из восьми государств.

Последняя часть учений, завершившихся 30 мая, была посвящена совершенствованию воздушной обороны Финляндии на фоне залетов украинских дронов. Финская армия совместно с союзниками отрабатывала действия по обнаружению и перехвату БПЛА и тестировала эффективность инициативы сдерживания восточного фланга НАТО (EFDI) — аналога предлагаемой ЕС «стены дронов». В рамках этой концепции предполагается создание «автономной зоны», в которой будут действовать системы глушения и перехвата вражеских БПЛА, а также сетевые рои собственных разведывательных беспилотников.

Пока в НАТО проводят учения по противодействию БПЛА противника, в ЕС никак не могут определиться с тем, как помочь странам—членам союза организовать защиту от дронов. Такой вывод сделал Euronews, ознакомившись с внутренним документом ЕС от 30 мая, в котором содержатся подробности дискуссий о залетах БПЛА на европейскую территорию.

Телеканал указывает, что пока у стран—членов ЕС нет единого подхода к решению этого вопроса. Знаковым противоречием в дискуссии стало, с одной стороны, понимание необходимости более плотного обмена информацией, а с другой — нежелание дублировать существующие в рамках НАТО структуры и посягать на национальные компетенции стран. В итоге страны ЕС сошлись на общих концепциях и положениях, однако пока не выработали единой стратегии, которая помогла бы им преодолеть различие подходов к угрозе БПЛА.

Вероника Вишнякова