В Минобороны Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие украинские дроны

Финляндия должна быть всегда готова сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство украинские дроны. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен, передает ERR. По его словам, это связано со стратегическими объектами России, расположенными вблизи границы с Финляндией.

«Мы готовимся прежде всего к тому, что если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного из Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы»,— сказал господин Хяккянен.

Министр добавил, что страна должна быть готова к тому, чтобы в подобной ситуации в небе не находились гражданские самолеты или другие гражданские воздушные суда.

4 июня Антти Хяккянен заявлял о готовности Финляндии сбить украинские БПЛА, летевшие на Санкт-Петербург. ВСУ атаковали город в ночь перед ПМЭФ, который открылся в городе 3 июня. Целями атаки были объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Как уточнил министр, финские силы обороны знали об атаке и были готовы отразить ее.

О залетевших в Финляндию дронах читайте в материале «ВСУ не смогли правильно сориентироваться».