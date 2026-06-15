Один человек погиб и 24 ранены из-за атак ВСУ на Черноземье на выходных

За выходные 12–14 июня ударам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, следует из данных Минобороны РФ. По сообщениям местных властей, в результате один человек погиб и 24 были ранены. При этом в Липецкой и Тамбовской областях не раскрыли данные о возможных последствиях атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Курской области за прошедшие выходные при ударах ВСУ пострадали шесть человек. Среди них есть 16-летняя девушка. Пятеро раненых госпитализированы. Все они были установлены в период с 9:00 14 июня до 9:00 15 июня. Разрушения получили шесть частных домов (еще один сгорел), 12 автомобилей, магазин автозапчастей. По данным губернатора Александра Хинштейна, над регионом сбили не менее 426 беспилотников различного типа. Также БПЛА 51 раз атаковали область с помощью взрывных устройств. Кроме того, ВСУ 329 раз применили артиллерию по отселенным районам.

Из сообщений врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева следует, что в регионе за праздничные выходные ранения получили девять мирных жителей, включая ребенка. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 13-летний мальчик пострадал при детонации взрывного устройства у частного дома в селе Чайки Белгородского округа. С проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями ребенка в тяжелом состоянии забрали в детскую областную больницу. По информации господина Шуваева на 14 июня, мальчик находился в тяжелом состоянии.

Над Белгородской областью сбили как минимум 357 беспилотников. Также ВСУ 17 раз применили РСЗО и артиллерию и 13 раз сбросили взрывные устройства с дронов.

В Воронежской области за минувшие выходные сбили не менее 16 беспилотников. В результате падения фрагментов одного из них мужчина получил ссадину. Других последствий, по сообщениям губернатора Александра Гусева, не установлено.

В Орловской области в ночь на 14 июня беспилотник ударил по многоквартирному дому в областном центре. Из-за этого один человек погиб, еще восемь пострадали (изначально сообщалось о девяти, но впоследствии сообщение было отредактировано). Жильцов пострадавших квартир поселили в пункты временного размещения. Всего за выходные над регионом уничтожили девять БПЛА и одну ракету.

На предыдущих выходных, 6–7 июня, из-за ударов ВСУ по Черноземью три человека погибли и 16 были ранены.

Алина Морозова