Шесть человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В Курской области за минувшие сутки уничтожили 93 беспилотника. Также установлено 27 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 96 артиллерийских обстрелов. В результате пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Четверо пострадавших установлены в Беловском районе: 74-летняя женщина, 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее 40-летняя мать. Еще двое раненых зафиксированы в Рыльском районе: по обновленным данным, речь идет о 35-летнем и 58-летнем мужчинах (изначально сообщалось о травмах женщины). Все они, кроме 35-летнего мирного жителя, проходят лечение в областной больнице.

Разрушения зафиксированы в Рыльском и Беловском районах. В деревне Рыжевка первого муниципалитета сгорел частный дом, еще в одном повреждена кровля. В селе Дурово пострадал автомобиль. В Рыльске разрушения получили фасад здания и остекление, в селе Поповка — легковой автомобиль.

В селе Малое Солдатское Беловского района повреждены четыре автомобиля, крыша и окна дома, забор. В слободе Белая пострадали забор домовладения, грузовой и легковой автомобили, магазин автозапчастей, кровля и фасад частного дома.

По данным Александра Хинштейна, сутками ранее в регионе ликвидировали 168 беспилотников. ВСУ 95 раз применили артиллерию по отселенным районам, еще 20 раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Пострадавших нет.

Алина Морозова