Легкую травму получил житель Воронежской области при падении фрагментов БПЛА

В ночь на субботу, 13 июня, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над двумя районами Воронежской области были ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, разрушений нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина. Медицинская помощь ему уже оказана. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность атаки беспилотников действовала в Воронежской области с 9 июня. В ночь на субботу тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА была объявлена в Россошанском, Богучарском и Кантемировском районах. Отмена непосредственной опасности последовала около 5:30. Затем был объявлен отбой опасности атаки БПЛА в регионе.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали на территории Белгородской, Воронежской и Курской областей.

«Ъ-Черноземье» 10 июня сообщал, что в Курской области в больнице скончался один из троих пострадавших при атаке БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе. Мужчине был 61 год.

Денис Данилов