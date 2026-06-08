Три человека погибли и 16 пострадали при атаках ВСУ на Черноземье за выходные

За прошедшие выходные, 6–7 июня, ударам ВСУ подверглись Белгородская, Курская, Липецкая и Орловская области, сообщили в Минобороны. По данным местных властей, в результе три человека погибли и 16 получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Белгородской области за выходные из-за атак ВСУ погиб один человек, еще 14 пострадали, включая двоих детей. Над регионом сбили не менее 169 беспилотников. Также установлено десять сбросов взрывных устройств с БПЛА и 24 применения артиллерии и РСЗО.

Еще два человека погибли и двое пострадали при ударах ВСУ по Курской области. Со стороны Украины выпустили как минимум 284 беспилотника, еще 33 раза были сброшены взрывные устройства с дронов и 129 раз применялась артиллерия.

По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, над регионом сбили 15 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Власти Липецкой области не раскрыли возможные последствия атак.

За последние весенние выходные под удар ВСУ попали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. В результате были ранены пять мирных жителей.

Алина Морозова