Частица мощей Николая Чудотворца уцелела при пожаре в старинном храме Ессентуков

После пожара в Свято-Никольском храме станицы Ессентукской удалось сохранить часть особо почитаемых святынь прихода. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Виктор Воеводин Фото: Фото: Виктор Воеводин

По словам священнослужителя, среди уцелевших реликвий — частица мощей святителя Николая Чудотворца вместе с иконой, в которую она была помещена. Речь идет об образе конца XIX — начала XX века.

«Удалось сохранить частицу мощей святителя Николая Чудотворца вместе с иконой, в которую она была помещена. Также сохранилось старинное Учительное Евангелие»,— рассказал протоиерей Михаил Самохин.

Ранее судьба церковных святынь оставалась неизвестной. После пожара представители епархии заявляли, что оценить масштабы утрат можно будет только после разбора завалов и обследования здания.

Пожар в Свято-Никольском храме произошел утром 11 июня. К моменту прибытия пожарных расчетов деревянное здание, построенное в 1826 году, было практически полностью охвачено огнем. Для тушения были привлечены несколько подразделений МЧС.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. После ликвидации возгорания специалисты приступили к обследованию объекта. Как ранее сообщали в Пятигорской епархии, несмотря на серьезные разрушения, уникальный памятник деревянного зодчества не утрачен полностью. Эксперты установили, что сохранились фрагменты алтарной части и часть конструкций колокольни.

Свято-Никольский храм считается одним из старейших православных храмов Кавказских Минеральных Вод. Он был построен казаками вскоре после основания станицы Ессентукской и является редким образцом деревянной казачьей архитектуры. По одной из версий, к созданию проекта были причастны архитекторы Джузеппе и Джованни Бернардацци.

В настоящее время продолжается разбор завалов и оценка ущерба. Одновременно власти Ессентуков и Пятигорская епархия обсуждают возможное восстановление святыни. Причины пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов и специалисты пожарно-технической лаборатории.

Роман Лаврухин