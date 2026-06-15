ЦБ сообщил о возвращении Набиуллиной к работе
ЦБ: Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ставке 19 июня
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
Помимо госпожи Набиуллиной, в мероприятии будет участвовать ее заместитель Алексей Заботкин.
Эльвира Набиуллина пропустила сессии Петербургского международного экономического форума из-за болезни, сообщали в ЦБ. Ее исключили из списка спикеров за день до выступления. Она также не приехала на конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка 9 июня.