ЦБ: Набиуллина пропустила ПМЭФ из-за болезни

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум из-за болезни. Она взяла больничный, сообщили ее коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — сказали ТАСС в пресс-службе ЦБ.

Госпожа Набиуллина должна была участвовать в макроэкономической сессии, но вчера пропала из списка спикеров. СМИ утверждали, что глава ЦБ планировала посетить похороны своего советника Алексея Можина.