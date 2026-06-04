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ЦБ: Набиуллина пропустила ПМЭФ из-за болезни

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум из-за болезни. Она взяла больничный, сообщили ее коллеги.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — сказали ТАСС в пресс-службе ЦБ.

Госпожа Набиуллина должна была участвовать в макроэкономической сессии, но вчера пропала из списка спикеров. СМИ утверждали, что глава ЦБ планировала посетить похороны своего советника Алексея Можина.

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