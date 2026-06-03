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Набиуллина пропала из списка спикеров на ПМЭФ

Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной больше нет в списке спикеров в программе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают РБК и «Ведомости». Источник «Ведомостей» объяснил это тем, что госпожа Набиуллина будет присутствовать на похоронах своего советника Алексея Можина.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Председатель ЦБ должна была участвовать 4 июня в двух сессиях. Среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» по-прежнему остались министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Модератором сессии будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Также Эльвира Набиуллина должна была выступить на сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?». В ней примут участие генеральный директор МТС Инесса Галактионова, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко, гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, управляющий директор «Авито» Влад Федулов и пранкер Лексус (Алексей Столяров). Модератор — телеведущая Ольга Скабеева.

Советник главы Банка России и бывший представитель России в Международном валютном фонде Алексей Можин умер 3 июня в возрасте 69 лет. Он был назначен советником председателя Центробанка в 2024 году.

Фотогалерея

ПМЭФ–2026. Первый день

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

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Стенд с глиняными скульптурами

Стенд с глиняными скульптурами

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Автомобиль «Аурус Сенат»

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Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

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Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

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Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

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Стенд телеканала RT

Стенд телеканала RT

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Робот в пространстве «Здоровое общество»

Робот в пространстве «Здоровое общество»

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Автомобиль «Лада Искра»

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Роботы на форуме

Роботы на форуме

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Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

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Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак

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Девушки в народных костюмах

Девушки в народных костюмах

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Стенд ИД «Коммерсантъ»

Стенд ИД «Коммерсантъ»

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Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

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Стенд «Здоровое общество»

Стенд «Здоровое общество»

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Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

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Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

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Народные промыслы на форуме

Народные промыслы на форуме

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Стенд ПАО «ВТБ»

Стенд ПАО «ВТБ»

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Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

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Роботы в холле форума

Роботы в холле форума

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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

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Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

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Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд компании Ozon

Стенд компании Ozon

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Смоленской области

Стенд Смоленской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль «Лада Искра»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

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Участники форума

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Стенд ВЭБ.РФ

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Телеведущая Ксения Собчак

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Девушки в народных костюмах

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Стенд ИД «Коммерсантъ»

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Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

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Стенд «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

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Стенд банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народные промыслы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд ПАО «ВТБ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы в холле форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

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Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

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Участники форума

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Стенд компании Ozon

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Стенд Смоленской области

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