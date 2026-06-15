Число стобалльников на ЕГЭ по истории выросло почти в 1,5 раза

Все больше российских школьников выбирают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, число учащихся, набравших на ЕГЭ по истории 100 баллов, в этом году выросло почти в полтора раза.

«Если говорить о данных этого года, у нас увеличилось количество стобалльников почти в полтора раза по истории, а количество высокобалльников на 4% тоже увеличилось»,— сказал господин Музаев на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

В этом году Единые государственные экзамены в России начались 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. По данным Рособрнадзора, с 2013 года поменяли почти 80% содержания ЕГЭ.

О предлагаемых изменениях в процедуре сдачи экзамена — в материале «Ъ» «Выпускников ждут новые попытки».