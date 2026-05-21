Почти 80% содержания ЕГЭ поменяли с 2013 года

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что с 2013 года в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) поменялось порядка 80% — и содержательно, и в подходах к его проведению. По словам господина Музаева, изменения вносят, поскольку «необходимо идти в ногу со временем», несмотря на то, что это может вызвать недовольство.

Рособрнадзор постоянно дорабатывает механизмы и процедуры экзамена. «У нас будут и дальше изменения. Мы должны все время идти в ногу со временем. Если мы останавливаемся, то мы накопительно придем к тому, что снова будет взрыв недовольства..., мы снова придем в какую-то кризисную ситуацию, похожую на 13-й год»,— считает Анзор Музаев (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению главы ведомства, экзамену необходим ребрендинг, потому что «ЕГЭ впитал стереотипы». Причем «больше всего как раз-таки стереотип у тех, кто никогда не участвовал в процедуре», убежден господин Музаев.

В этом году Единые государственные экзамены в России начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки ЕГЭ.

