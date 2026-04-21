Выпускников ждут новые попытки

Все экзамены в формате ЕГЭ можно будет переписать один раз прямо в текущем году, не теряя год на ожидание. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Новые люди». Поправки уже внесены на рассмотрение нижней палаты парламента. Таким образом удастся снизить стресс у выпускников, уверены авторы. В Рособрнадзоре, однако, не раз заявляли, что не планируют изменений в процедуре пересдачи экзаменов.

В Госдуме предлагают закрепить в законе «Об образовании» возможность пересдавать ЕГЭ по каждому из предметов в текущем учебном году. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение палаты парламента представители фракции «Новые люди» во вторник, 21 апреля.

Согласно инициативе, участники ЕГЭ смогут переписать любой из сданных ими экзаменов, но не больше одного раза.

Сейчас у выпускников 11-го класса есть возможность пересдать лишь один из экзаменов, если их не устраивают результаты. Для пересдачи остального ЕГЭ они вынуждены пропускать год и писать его с теми, кто учился на год младше.

«Новые люди», отметим, и ранее вносили в Госдуму подобные поправки. Так, в апреле 2022 года представители фракции подготовили законопроект, в рамках которого предлагалось разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный результат. В Рособрнадзоре тогда назвали содержащиеся в документе предложения избыточными.

Меньше чем через два года, в феврале 2024-го, с идеей «дать второй шанс выпускникам» выступил уже Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию. Президент заявил, что у одиннадцатиклассников должна быть возможность еще до завершения приемной кампании в вузы переписать экзамен, результаты которого их не устроили. В Рособрнадзоре тогда не сочли предложение избыточным, и уже летом прошли первые пересдачи. Разрабатывая нормативно-правовую базу для процедуры, в ведомстве решили, что воспользоваться возможностью смогут только выпускники текущего года, а результаты первой попытки станут недействительны и выбрать лучший будет нельзя. Многие эксперты тогда отмечали, что это было сделано для снижения популярности пересдачи, а значит, и расходов на ее организацию. В итоге в 2024 году экзамены пересдавали 105 тыс. человек, или примерно пятая часть всех одиннадцатиклассников, 73% улучшили результат. В 2025 году на пересдачу пришло на 30 тыс. человек больше, повысить балл смогли 77% из них.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что итог поступления в вуз зависит не от одного, а, как правило, от трех предметов.

«Если выпускник по объективным причинам — из-за сильного волнения, состояния здоровья, переутомления либо иных стрессовых факторов — показывает заниженный результат сразу по двум профильным предметам, действующая норма не дает ему возможности полноценно исправить ситуацию в тот же год»,— замечают парламентарии. Поэтому они предлагают закрепить возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам на уровне федерального закона.

В ведомстве к моменту публикации материала не ответили на вопросы “Ъ” об отношении к инициативе. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев не раз заявлял, что менять правила пересдачи «нецелесообразно». Так, летом прошлого года он заявлял журналистам, что это слишком сильно усложнит период экзаменационной кампании, поэтому «планов по расширению этой меры нет».

«Возможность пересдавать ЕГЭ по каждому из предметов значительно снизит психологическую нагрузку на школьников и поможет ответственным ученикам, нередко переживающим больше всего, сдать экзамен на те результаты, на которые они действительно знают предмет»,— уверена профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Предложение депутатов она называет «своевременным и правильным» и добавляет, что это особенно необходимо «в условиях увеличения проходных баллов в вузы и особой конкуренции за баллы». Тем не менее она отмечает, что для Рособрнадзора такое расширение процедуры ЕГЭ будет «затратно и финансово, и организационно».

Полина Ячменникова