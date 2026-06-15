«Селигдар» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Селигдара» (MOEX: SELG) утвердили решение совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год. Информация об этом приводится на портале раскрытия информации. Акционеры также утвердили состав совета директоров в количестве девяти человек, но его состав не раскрывается.

Годовое собрание акционеров прошло 10 июня. В последний раз «Селигдар» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года. Тогда акционеры получили по 4 руб. на акцию, общий объем выплат составил 4,12 млрд руб.

По итогам 2025 года «Селигдар» увеличил скорректированную EBITDA на 60%, до 44,2 млрд руб. Выручка компании по МСФО составила 87,9 млрд руб., показав рост на 48%. При этом чистый долг увеличился до 140,9 млрд руб. В компании это объяснили необходимостью проходить пик инвестиций в период высоких ставок.

Подробности — в материале «Ъ» «Просел на инвестициях».