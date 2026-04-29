«Селигдар» за год увеличил выручку в 1,5 раза

По итогам 2025 года полиметаллический холдинг «Селигдар» (MOEX: SELG) увеличил скорректированную EBITDA на 60%, до 44,2 млрд руб. Выручка компании по МСФО составила 87,9 млрд руб., показав рост на 48%, следует из отчетности.

Чистый убыток сократился на 21%, до 10,1 млрд руб., чистый убыток, приходящийся на акционеров, — на 31%, до 7,9 млрд руб. Основное влияние на формирование отрицательного финансового результата оказывает неденежная переоценка обязательств, выраженных в золоте, из-за высоких цен, пояснили в «Селигдаре». Без учета неденежной переоценки обязательств прибыль холдинга достигла 5,18 млрд руб.

Выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, составила 77,7 млрд руб., увеличившись на 53% год к году. Продажи золота выросли на 19%, до 8 436,72 кг в натуральном выражении. Средняя цена реализации золота достигла 9 204,85 руб. за грамм, превысив показатель 2024 года на 28%.

«Селигдар» — одна из крупнейших компаний по запасам золота и олова в России. Владеет активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.

