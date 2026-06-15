Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

Суд в Осло признал Мариуса Борга Хёйби, старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании. Он приговорен к четырем годам тюремного заключения, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариус Борг Хёйби

Фото: Lise Aserud / NTB Scanpix / AP Мариус Борг Хёйби

Фото: Lise Aserud / NTB Scanpix / AP

29-летнему Мариусу Боргу Хёйби было предъявлено обвинение по 40 пунктам, в общей сложности ему грозило 16 лет лишения свободы. Самые тяжкие обвинения — четыре изнасилования. Суд оправдал его по двум из этих эпизодов. Прокурор требовал приговорить его к семи годам и семи месяцам тюремного заключения.

Мариуса Борга Хёйби арестовали в августе 2024 года в квартире девушки в связи с подозрениями в насилии и порче имущества. В августе 2025 года ему предъявили обвинения. Судебный процесс начался в феврале 2026-го

Мариус Борг Хёйби родился в 1997 году от приговоренного к тюремному сроку за наркоторговлю Мортена Борга. В 2001 году Метте-Марит вышла замуж за принца Хокона — сейчас он наследник норвежского престола. Мариус Борг Хёйби официально не является членом норвежской королевской семьи.