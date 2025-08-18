Сына норвежской принцессы обвинили в четырех изнасилованиях

Мариусу Боргу Хёйби — сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит — предъявили обвинения по 32 пунктам, в том числе в четырех изнасилованиях. Об этом сообщил на пресс-конференции 18 августа генеральный прокурор Норвегии Стурла Хенриксбё. По его словам, среди других обвинений — акты насилия, нарушение личной свободы, съемка видео без разрешения и др.

Хёйби арестовали в августе 2024 года в квартире его девушки, его подозревали в насилии и порче имущества. Он признался, что нападал на женщину и портил ее вещи, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков. В процессе расследования появились и другие пункты обвинения, включая несколько изнасилований.

Мариус Борг Хёйби родился в 1997 году после случайной связи Метте-Марит с Мортеном Боргом, которого приговаривали к тюремному сроку за наркоторговлю. В 2001 году Метте-Марит вышла замуж за принца Хокона — сейчас он наследник норвежского престола. Хёйби официально не является членом норвежской королевской семьи.

Яна Рождественская