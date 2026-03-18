Для сына кронпринцессы Норвегии запросили семь лет по делу об изнасиловании

В ходе суда над Мариусом Боргом Хёйби, старшим сыном кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, прокурор потребовал приговорить его к семи годам и семи месяцам тюремного заключения. Он утверждал, что Хёйби должен быть признан виновным по 39 из 40 предъявленных ему пунктов обвинения. Об этом сообщает BBC.

Мариус Борг Хёйби в суде (скетч)

Фото: NTB / Ane Hem / Reuters Мариус Борг Хёйби в суде (скетч)

29-летний мужчина отрицает наиболее серьезные обвинения, включая четыре случая изнасилования, а также нанесение тяжких телесных повреждений, однако частично признает вину по ряду других пунктов.

Мариуса Борга Хёйби арестовали в августе 2024 года в квартире девушки в связи с подозрениями в насилии и порче имущества. В августе 2025 года ему предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе в четырех изнасилованиях, актах насилия, нарушении личной свободы и др. В феврале Хёйби был вновь арестован по новым обвинениям в нанесении телесных повреждений, угрозах ножом. Судебный процесс над ним начался в феврале.

Мариус Борг Хёйби родился в 1997 году от приговоренного к тюремному сроку за наркоторговлю Мортена Борга. В 2001 году Метте-Марит вышла замуж за принца Хокона — сейчас он наследник норвежского престола. Хёйби официально не является членом норвежской королевской семьи.

