В Ростовской области объем выдачи потребкредитов вырос на 52%

В мае 2026 года в Ростовской области объем выданных потребкредитов составил 8,5 млрд руб., что на 52,7% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 5,5 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 37,2% или 5 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом в регионе отмечается рост среднего срока потребкредита на 13,8%. Если в мае 2025 года он составлял 21,8 месяца, то теперь он равен 24,8 месяцам.

«Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется в значительной степени эффектом низкой базы, так как на начало 2025 года пришлось основное падение выдачи розничных кредитов, включая и потребкредиты с автокредитами. Это было обусловлено тем, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, а также принял ряд мер по охлаждению кредитного рынка с целью снижения закредитованности граждан», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт добавил, что на самом деле выдача данных типов розничных кредитов в 2026 году держится на довольно низком уровне. Низкие показатели последних двух лет свидетельствуют об осторожности банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно, заключил господин Волков.

Наталья Белоштейн