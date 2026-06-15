«Росатом» представил на ПМЭФ-2026 концепцию энерголетия

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госкорпорация «Росатом» провела интеллектуальный салон в исторических залах Государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. Центральной частью вечера стала панельная дискуссия, посвященная энерголетию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexey Bashkirov / Strana Rosatom Фото: Alexey Bashkirov / Strana Rosatom

Как рассказал заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, руководитель направления превентивной медицины ГК «Медскан» (с 2022 года входит в контур управления госкорпорации «Росатом») кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, сам термин «энерголетие» родился внутри «Росатома». «Долголетие уже забрендировано,— пошутил он.— Впрочем, мало кто говорит, что средняя продолжительность именно продуктивной, активной жизни без болезней в мире составляет всего 56 лет. Продлить жизнь до 120 лет, чтобы провести большую ее часть в походах по врачам,— странная самоцель».

Энерголетие, пояснил господин Маслиев,— это не просто про долгую жизнь, а про способность сохранять энергию, ясность ума, скорость принятия решений и психологическую устойчивость вне зависимости от хронологического возраста. «В каждом человеке самое ценное — это энергия вне зависимости от возраста. Без энергии невозможно любить, учить, строить, да даже проводить время с внуками»,— подчеркнул эксперт.

«Исторически “Росатом” всегда занимался технологиями, которые способствуют повышению качества жизни человека: это чистая атомная энергия, экологические решения, качественная медицина, развитие научной инфраструктуры»,— отметил первый заместитель генерального директора—директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

В широком смысле миссия «Росатома» заключается в том, чтобы обеспечивать человеку высокое качество жизни. Сегодня благодаря развитию технологий важной частью этой миссии становится энерголетие — подход к сохранению и развитию человеческого потенциала, предполагающий продление не только самой жизни, но и периода активности, продуктивности и здоровья.

«Основной вклад “Росатома” в энерголетие человека — это создание среды для энергичной жизни. Мы давно работаем на стыке энергетики, экологии и медицины. Ежегодно с помощью нашей изотопной продукции по всему миру проводится 2,5 млн диагностических и терапевтических процедур. Мы производим чистую энергию без выбросов, разрабатываем технологии очистки воды, занимаемся ликвидацией опасных отходов, развиваем продуктовую безопасность через обработку продуктов ионизирующим излучением и активно участвуем в регенеративных и биомедицинских технологиях»,— рассказал господин Комаров.

Он отметил, что человекоцентричный подход «Росатома» проявляется не только в продуктах, но и в отношении к сотрудникам: компания отвечает за качество жизни 415 тыс. работников в России и за рубежом и 2,5 млн жителей атомных городов.

«Мы, естественно, думаем о том, какую жизнь должны создать для наших людей: такую, чтобы хотелось утром с радостью идти на работу, а вечером — возвращаться домой. Чтобы они получали удовольствие не только от реализации огромного творческого потенциала в профессии, но и от возможности, даже живя в небольшом городе, иметь достойное медицинское обслуживание, прикасаться к шедеврам мирового искусства, заниматься спортом, гулять в красивых зеленых парках и дышать чистым воздухом»,— сказал Кирилл Комаров.

Таким образом, энерголетие в логике «Росатома» — это концентрированное выражение идеи, которую давно преследует атомная отрасль: высокие технологии должны служить достойной человеческой жизни.

В практическую плоскость медицины разговор перевел президент Европейской ассоциации антивозрастной медицины (ESAAM) профессор Витторио Калабрезе. Он назвал три базовых условия для долгой и качественной жизни: контроль состояния здоровья, физическая активность и социальное взаимодействие с хорошими людьми. Причем последний фактор профессор назвал критическим: «Если есть вредный фастфуд, но в хорошей компании, это будет гораздо менее вредно, чем есть биоорганический суперфуд в окружении токсичных людей. Энергия передается между людьми — мы пока не можем ее измерить, но она существует».

Первый названный профессором фактор является предметом партнерства госкорпорации «Росатом» и управляемой ею медицинской сети «Медскан». Прямо сейчас они работают над платформой, которая обеспечит развитие и широкую доступность превентивной медицины, а также объединит медицинский сектор с более широкой велнес-экономикой в единый контур здоровья. По словам господина Калабрезе, это станет важным шагом к тому, чтобы энерголетие стало нормой жизни.