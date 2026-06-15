Томские власти уточняют порядок назначения зампредседателя правительства

Закон о правительстве Томской области, принятый в конце 2025 года, потребовал корректировки. Это следует из законопроекта, представленного в законодательную думу региона губернатором Владимиром Мазуром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Согласно документу, томский вице-премьер будет назначаться распоряжением губернатора по представлению председателя правительства. В пояснительной записке указывается, что эта норма вводится «в целях устранения пробела правового регулирования».

Как писал «Ъ-Сибирь», правительство заменило администрацию региона с 1 июня 2026 года. В конце мая областной парламент согласовал на должность председателя правительства Алексея Кондратьева, который до этого занимал пост вице-губернатора.

16 июня законопроект рассмотрит комитет думы по законодательству, государственному устройству и безопасности.

Валерий Лавский