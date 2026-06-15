Кузбасс не смог привлечь средства для финансирования дефицита бюджета

Министерство финансов Кемеровской области (Кузбасса) признало несостоявшимися пять аукционов на право предоставления региону возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд руб. каждая. Согласно информации на сайте госзакупок, решение принято в связи с отсутствием заявок. Стоимость четырех контрактов составляла 335,8 млн руб., еще одного — 339,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Средства планировалось привлечь на срок не более 730 календарных дней с даты первой выдачи для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Ставка указана плавающей в размере ключевой ставки Банка России плюс надбавка.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2026 году доходная часть бюджета Кемеровской области составит 196,3 млрд руб., расходная — 222,9 млрд руб. Дефицит прогнозируется в размере 26,6 млрд руб. В первом квартале 2026 года областной бюджет Кузбасса был исполнен с дефицитом в 18,2 млрд руб.

Лолита Белова