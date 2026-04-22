В бюджет Кузбасса добавили 1,5 млрд рублей доходов и столько же дефицита

Депутаты заксобрания Кемеровской области приняли в среду областной закон о внесении изменений в областной бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов, по которым доходная часть на 2026 год была увеличена на 1,5 млрд руб., до 196,3 млрд руб., а расходная — почти на 3 млрд руб., до 222,9 млрд руб. В результате дефицит вырос на 1,5 млрд руб., до 26,6 млрд руб.

Представляя законопроект, первый замминистра финансов Кузбасса Надежда Скроботова сообщила, что «поправки продиктованы необходимостью перераспределить средства бюджета так, чтобы регион смог выполнить взятые на себя социально значимые расходные обязательства». По ее данным, основную часть планируемого увеличения доходов областного бюджета в этом году обеспечит рост поступлений налога на прибыль на 1,09 млрд руб., еще 391 млн руб. — дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета.

В расходной части областного бюджета на 2026 год, сообщила госпожа Скроботова, планируется увеличить на 1,7 млрд руб. финансирование госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура», на 1,3 млрд руб. — «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса», на 561 млн руб. — «Развитие транспорта». Еще 237 млн рублей дополнительно получит программа «Развитие системы образования».

В первом квартале 2026 года областной бюджет Кузбасса был исполнен с дефицитом в 18,2 млрд руб.

Игорь Лавренков, Кемерово