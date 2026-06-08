Лужайка раздора
Организаторов турнира по смешанным единоборствам в Белом доме обвинили в коррупции
Организаторы самого обсуждаемого турнира года в смешанных единоборствах (MMA), который должен пройти 14 июня рядом с Белым домом, то есть прежде всего основной в жанре промоушен UFC, столкнулись с судебным иском. Его авторы, представляющие Public Integrity Project — структуру, чьей специализацией является борьба с коррупцией, требуют отменить шоу, настаивая, что оно нарушает сразу несколько федеральных законов, а посвящено, вопреки официальной афише, не празднованию 250-летия США, а 80-летнему юбилею нынешнего президента страны Дональда Трампа. Глава UFC Дейна Уайт является близким другом и политическим соратником господина Трампа.
Работы по созданию площадки для проведения турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома идут полным ходом
Фото: Jose Luis Magana, AP
Об иске, поданном антикоррупционной структурой Public Integrity Project в Федеральный суд округа Колумбия, сообщили все профильные медиаресурсы, освещающие смешанные единоборства, а также целый ряд изданий, замечающих MMA лишь в редчайших случаях. Случай нынешний является исключительным.
В исковом заявлении речь идет о самом громком турнире года в смешанных единоборствах. Его проводит основной в MMA промоушен UFC, а называется он UFC Freedom 250.
В программе шоу, назначенного на вечер 14 июня, семь поединков, в том числе два, которые можно отнести к топовым. В одном за звание чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) будут биться представляющий Испанию грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи, в другом в рамках супертяжелого веса встретятся бразильская и французская звезды Алекс Перейра и Сириль Ган. Но в хит турнир превратили не они, а место проведения состязаний.
Турнир станет первым крупным соревнованием, устроенным на территории резиденции президента США возле Белого дома. Сами бои состоятся на Южной лужайке. На ней еще в мае началось возведение временной арены. Под некоторые сопутствующие события отведены соседние локации. Например, для пресс-конференции перед турниром выделили пространство перед Мемориалом Линкольна.
Юрист Брендон Баллу, представляющий интересы Public Integrity Project, заявил ESPN, что структура намерена добиться отмены шоу и демонтажа временной арены. А иск она подала после того, как получила достаточно доказательств очевидного общественности и раньше факта, что организатором турнира выступает UFC, частный промоушен.
Истцы настаивают на том, что организация турнира нарушает сразу несколько федеральных законов. В первую очередь это закон, который запрещает использовать под частные мероприятия общедоступные, публичные территории, находящиеся в ведении Службы национальных парков, без специального разрешения Конгресса США. У UFC его нет.
Господин Баллу подчеркнул, что в ситуации с UFC Freedom 250 используются именно «сакральные» для Америки площадки, которым к тому же наносится ущерб строительными работами. При этом он отметил, что UFC собирается извлечь финансовую выгоду из турнира, сославшись, скажем, на новости о реализации за $1,5 млн спонсорских пакетов, а также на то обстоятельство, что для просмотра поединков аудитории придется оформлять платную подписку на Paramount+. Компания Paramount — телевизионный партнер промоушена.
Public Integrity Project также проверила, не причастно ли к UFC Freedom 250 какое-нибудь правительственное агентство. Такая деталь могла бы обеспечить его вхождение в перечень мероприятий, для которых в честь 250-летия независимости США, отмечающегося этим летом, могло быть сделано исключение. Курируют празднование две организации. И название одной из них — Freedom 250 — совпадает с названием турнира. Но на ее сайте нет упоминания о смешанных единоборствах, в отличие, допустим, от стартующего 11 июня чемпионата мира по футболу.
В пресс-релизе Public Integrity Project содержатся совсем жесткие формулировки. Активистка структуры Сюзан Дуглас охарактеризовала UFC Freedom 250 как «коррупционное деяние» в виде «передачи президентом США двух почитаемых Америкой памятников частной корпорации» «с целью извлечения прибыли».
Public Integrity Project, конечно, не забыла отметить, что глава UFC Дейна Уайт — близкий друг и политический соратник Дональда Трампа, а дата проведения турнира далека от 4 июля, Дня независимости США, зато совпадает с 80-м днем рождения господина Трампа.
В ответ на запрос ESPN по поводу иска в администрации президента США заявили, что он «ни на чем не основан» и призван «помешать президенту Трампу принять то, что, без сомнения, останется одним из самых главных спортивных событий в истории нации». В ответе также поясняется, что на территории президентской резиденции круглый год устраиваются различные мероприятия и вечер UFC «ничем от них не отличается».