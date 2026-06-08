Лужайка раздора

Организаторы самого обсуждаемого турнира года в смешанных единоборствах (MMA), который должен пройти 14 июня рядом с Белым домом, то есть прежде всего основной в жанре промоушен UFC, столкнулись с судебным иском. Его авторы, представляющие Public Integrity Project — структуру, чьей специализацией является борьба с коррупцией, требуют отменить шоу, настаивая, что оно нарушает сразу несколько федеральных законов, а посвящено, вопреки официальной афише, не празднованию 250-летия США, а 80-летнему юбилею нынешнего президента страны Дональда Трампа. Глава UFC Дейна Уайт является близким другом и политическим соратником господина Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по созданию площадки для проведения турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома идут полным ходом

Фото: Jose Luis Magana, AP Работы по созданию площадки для проведения турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома идут полным ходом

Фото: Jose Luis Magana, AP

Об иске, поданном антикоррупционной структурой Public Integrity Project в Федеральный суд округа Колумбия, сообщили все профильные медиаресурсы, освещающие смешанные единоборства, а также целый ряд изданий, замечающих MMA лишь в редчайших случаях. Случай нынешний является исключительным.

В исковом заявлении речь идет о самом громком турнире года в смешанных единоборствах. Его проводит основной в MMA промоушен UFC, а называется он UFC Freedom 250.

В программе шоу, назначенного на вечер 14 июня, семь поединков, в том числе два, которые можно отнести к топовым. В одном за звание чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) будут биться представляющий Испанию грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи, в другом в рамках супертяжелого веса встретятся бразильская и французская звезды Алекс Перейра и Сириль Ган. Но в хит турнир превратили не они, а место проведения состязаний.

Турнир станет первым крупным соревнованием, устроенным на территории резиденции президента США возле Белого дома. Сами бои состоятся на Южной лужайке. На ней еще в мае началось возведение временной арены. Под некоторые сопутствующие события отведены соседние локации. Например, для пресс-конференции перед турниром выделили пространство перед Мемориалом Линкольна.

Юрист Брендон Баллу, представляющий интересы Public Integrity Project, заявил ESPN, что структура намерена добиться отмены шоу и демонтажа временной арены. А иск она подала после того, как получила достаточно доказательств очевидного общественности и раньше факта, что организатором турнира выступает UFC, частный промоушен.

Истцы настаивают на том, что организация турнира нарушает сразу несколько федеральных законов. В первую очередь это закон, который запрещает использовать под частные мероприятия общедоступные, публичные территории, находящиеся в ведении Службы национальных парков, без специального разрешения Конгресса США. У UFC его нет.

Господин Баллу подчеркнул, что в ситуации с UFC Freedom 250 используются именно «сакральные» для Америки площадки, которым к тому же наносится ущерб строительными работами. При этом он отметил, что UFC собирается извлечь финансовую выгоду из турнира, сославшись, скажем, на новости о реализации за $1,5 млн спонсорских пакетов, а также на то обстоятельство, что для просмотра поединков аудитории придется оформлять платную подписку на Paramount+. Компания Paramount — телевизионный партнер промоушена.

Public Integrity Project также проверила, не причастно ли к UFC Freedom 250 какое-нибудь правительственное агентство. Такая деталь могла бы обеспечить его вхождение в перечень мероприятий, для которых в честь 250-летия независимости США, отмечающегося этим летом, могло быть сделано исключение. Курируют празднование две организации. И название одной из них — Freedom 250 — совпадает с названием турнира. Но на ее сайте нет упоминания о смешанных единоборствах, в отличие, допустим, от стартующего 11 июня чемпионата мира по футболу.

В пресс-релизе Public Integrity Project содержатся совсем жесткие формулировки. Активистка структуры Сюзан Дуглас охарактеризовала UFC Freedom 250 как «коррупционное деяние» в виде «передачи президентом США двух почитаемых Америкой памятников частной корпорации» «с целью извлечения прибыли».

Public Integrity Project, конечно, не забыла отметить, что глава UFC Дейна Уайт — близкий друг и политический соратник Дональда Трампа, а дата проведения турнира далека от 4 июля, Дня независимости США, зато совпадает с 80-м днем рождения господина Трампа.

В ответ на запрос ESPN по поводу иска в администрации президента США заявили, что он «ни на чем не основан» и призван «помешать президенту Трампу принять то, что, без сомнения, останется одним из самых главных спортивных событий в истории нации». В ответе также поясняется, что на территории президентской резиденции круглый год устраиваются различные мероприятия и вечер UFC «ничем от них не отличается».

Алексей Доспехов