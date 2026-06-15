В Ставропольском крае готовый кофе подорожал на 9%

В Ставропольском крае средняя стоимость готового кофе в чеках заведений общественного питания за январь-апрель 2026 года достигла 261 руб., что на 9% выше год к году. Одновременно количество покупок уменьшилось на 7%. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Ростовской области средний чек вырос до 297 руб., что на 12% больше, чем в 2025 году. При этом количество покупок сократилось на 5%. В Краснодарском крае средний чек составил 303 руб., что на 7% выше прошлогоднего показателя, а число покупок уменьшилось на 10%.

«Неблагоприятные погодные условия в начале года привели к снижению трафика в заведениях общепита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кофейни пострадали в меньшей степени, но все же ощутили негативное влияние»,— цитирует издание экспертов аналитического центра.

По их информации, ужесточение конкуренции стало дополнительным фактором, который отдельные участники рынка не смогли выдержать. Этому способствовали растущая популярность домашнего приготовления кофе и общий тренд на экономию среди потребителей. В результате снизился спрос на кофе на вынос.

Наталья Белоштейн