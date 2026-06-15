Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на поставки оружия Украине

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к ООН и ОБСЕ с призывом отреагировать на поставки западными странами оружия Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Поставляя вооружение …, в особенности дальнобойных систем, западные правительства становятся соучастниками преступлений, нарушающих нормы международного гуманитарного права»,— указано в обращении, с которым ознакомился ТАСС.

В обращении госпожа Лантратова упоминает удар по колледжу и общежитию в Старобельске, атаки на пассажирский автобус в Енакиево и по музею-панораме «Оборона Севастополя».

«Особенно опасны дальнобойные системы. Их применение невозможно рассматривать как внутреннее дело Украины. Поставщики не только передают оружие, но и фактически контролируют его использование»,— сказала Яна Лантратова в разговоре с агентством.