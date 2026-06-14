Трамп анонсировал сделку с Ираном через три часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет подписано в ближайшие два-три часа. Об этом сообщил журналист Fox News Трейт Игнст после разговора с американским президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP, AP Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP, AP

Кроме того, Дональд Трамп рассказал журналисту о звонке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху после ударов ЦАХАЛа по Бейруту. По словам журналиста, американский президент позвонил господину Нетаньяху с вопросом: «Какого черта ты делаешь?».

«Он сказал Нетаньяху не наносить дополнительных ударов. Президент сказал мне, что попросит Иран не отвечать ракетными обстрелами Израиля»,— написал господин Игнст в соцсети X.

Сегодня армия обороны Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Израиль не атаковать цели «Хезболлы», чтобы не сорвать сделку США и Ирана. В иранском МИДе исключали, что соглашение подпишут 14 июня, однако допускали, что стороны могут сделать это в ближайшие дни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миморандум».