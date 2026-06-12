Иран заявил о победе в конфликте с США

Иран вышел победителем из конфликта с США, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Он обвинил Израиль в попытках сорвать подписание меморандума об урегулировании конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Враг думал, что после 12-дневной войны, в ходе 40-дневной войны, он сможет заставить Иран капитулировать, но столкнулся с мужественным сопротивлением народа и вооруженных сил Ирана»,— сказал господин Аракчи (цитата по Fars).

По словам Аббаса Аракчи, заключение соглашения между Ираном и США будет проводиться в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта. Обсуждение ядерной программы и снятия санкций с Ирана планируются на втором этапе.

Меморандум предполагает окончание боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, рассказал глава МИД Ирана. Документ также включает снятие морской блокады США и открытие Ормузского пролива. «Противник обязуется больше не быть инициатором войны и не применять угрозы и силу, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга»,— отметил господин Аракчи.

Президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано 13–15 июня.