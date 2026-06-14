Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

«Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию»,— сказал господин Ушаков журналистам.

В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. 9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока стороны не согласовали даты нового визита. Тогда же в Кремле сообщили, что США продолжают контактировать с Россией и Украиной, однако временно не выполняют роль посредника в урегулировании конфликта.