Песков: точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

Точной даты визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Точной даты приезда к нам пока нет. Вместе с тем мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России»,— сказал господин Песков на брифинге. Он отметил, что сейчас посреднический процесс по урегулированию российско-украинского конфликта приостановлен. При этом американские переговорщики продолжают контакты как с Россией, так и с Украиной.

Дмитрий Песков добавил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поделились с Россией содержанием разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «С другой стороны, если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно»,— указал пресс-секретарь.

Господа Уиткофф и Кушнер созванивались с Владимиром Зеленским 8 июня. До этого они провели телефонный разговор с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Визит американских переговорщиков в Москву в ближайшее время анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков. В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января.