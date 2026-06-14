СК начал проверку после неудачной пластической операции жительницы Махачкалы

Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению о проведении неудачной пластической операции в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2025 года жительница Махачкалы обратилась к знакомой, являющейся хирургом, для проведения пластической операции в медицинском центре. Блефаропластика (пластика век) была выполнена некачественно, и лицо пациентки оказалось обезображено. До настоящего времени пострадавшая продолжает проходить дополнительные операции по пересадке кожи.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, оказывавших медицинские услуги. Проверка проводится по ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Мария Иванова