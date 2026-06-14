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Доля индивидуального строительства на Ставрополье превышает 60%

За 2025 год в Ставропольском крае введено жилых домов общей площадью 1869,4 тыс. кв. м. Из общего объема жилья индивидуальными застройщиками построено 1142,0 тыс. кв. м. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жилья составила 61,1%. В городах и поселках городского типа построено 1381,9 тыс. кв. м жилых домов, что составляет 73,9% от общего объема введенного жилья в крае.

На конец 2025 года жилищный фонд Ставропольского края составил 79 млн кв. м, в том числе городской — 51,7 млн кв. м, сельский — 27,3 млн кв. м.

Мария Иванова

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