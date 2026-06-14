Хэмилтон впервые выиграл гонку «Формулы-1» за Ferrari

Британский гонщик «Формулы-1», семикратный чемпион Льюис Хэмилтон впервые одержал победу на Гран-при за команду Ferrari. Соревнования прошли на автодроме «Барселона-Каталунья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Льюис Хэмилтон

Фото: Fatima Shbair / AP, AP Льюис Хэмилтон

Фото: Fatima Shbair / AP, AP

Второе место занял гонщик Mercedes из Великобритании Джордж Расселл. Третьим финишировал его соотечественник Ландо Норрис из McLaren.

41-летний Льюис Хэмилтон начинал карьеру в «Формуле-1» в McLaren. В британской команде гонщик провел с 2007 по 2012 год. В 2008-м он впервые стал чемпионом «Формулы-1». С 2013 до 2024 год Льюис Хэмилтон выступал за Mercedes. В прошлом году он перешел в Ferrari и ни разу не попал в призеры. В этом году финишировал третьим на Гран-при Китая и занял второе место в Монреале и Монако.

Подробнее — в материале «Ъ» «Льюис Хэмилтон принес победу ''красным''».