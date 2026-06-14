Льюис Хэмилтон принес победу «красным»

Льюис Хэмилтон впервые в своей блестящей карьере выиграл гонку за рулем Ferrari. Семикратный чемпион мира, только в прошлом году перебравшийся в «Скудерию», 14 июня стал победителем Гран-при Барселоны. На втором месте этап завершил Джордж Рассел из Mercedes, на третьем — Ландо Норрис на McLaren. Получилось, что весь подиум заняли британцы. Такого не было уже 58 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик Льюис Хэмилтон

Фото: Fatima Shbair / AP, AP Гонщик Льюис Хэмилтон

Фото: Fatima Shbair / AP, AP

В карьере Льюиса Хэмилтона, а гоняется в «Формуле-1» он уже 19 лет, было все, что только можно представить. Если заглянуть в список рекордов гоночной серии, длиннющий, учитывающий даже весьма экзотические достижения, то в нем фамилия Хэмилтон будет фигурировать на первом месте раз 25. Включая две действительно топовые категории — количество чемпионских титулов и количество выигранных гонок. По первому показателю Хэмилтон делит рекорд с Михаэлем Шумахером: у них по семь титулов. По второму он немецкую легенду обходит с запасом: 106 выигранных гонок у британца против 91 у Шумахера. И, казалось бы, заработав такую кучу наград, пребывая уже на пятом десятке, можно было бы уже пресытиться. Но Хэмилтон, похоже, не наестся досыта никогда. В воскресенье, 14 мая, он, после того как пересек финишную черту на Гран-при Барселоны, радовался, словно это не какая-то там 106-я победа, а первая, та самая. Обращаясь к своей команде по радиосвязи, Хэмилтон благодарил сотрудников за отличную работу, хвалил машину, сказал спасибо родителям и зрителям, обещал работать еще усерднее, преодолеть все трудности. Кому-то даже могло показаться, что у него перед глазами была заготовленная речь. С такими обычно выходят на церемониях награждения какими-нибудь кинонаградами.

Но если учесть контекст, то эмоциональность 41-летнего британца была продиктована не только его некоторой склонностью к излишней театральности и этому самому вечному стремлению что-то преодолевать (часть болельщиков откровенно Хэмилтона за это недолюбливает). Она была продиктована в том числе и вполне объективными факторами.

Хэмилтон перешел в Ferrari из Mercedes в прошлом году. «Скудерии» удовольствие иметь в своем составе семикратного чемпиона мира обходится в $60 млн в год. Это без учета бонусов. И что получали итальянцы взамен? Да ничего. За весь прошлый год британец ни разу даже на подиум не попал. Самый яркий момент в его карьере после переезда в Италию — победа в спринте на Гран-при Китая. Для новичка или не хватающего с неба звезд гонщика — вполне себе успех. Для человека, который спит и видит, как бы стать единственным в истории восьмикратным чемпионом мира, попросту ничто. Плюс Хэмилтон ведь еще стабильно оказывался медленнее напарника по Ferrari Шарля Леклера. А для гонщика нет ничего хуже, чем быть медленнее того, с кем гоняешься на одинаковых машинах. Ну и, разумеется, после всех неудач Хэмилтона многие принялись списывать со счетов. Однако барселонская гонка показала, что с этим, может, спешить не стоит. Как, впрочем, не стоит говорить о том, что прежний чемпионский Хэмилтон вернулся. Как бы ни было, а признаки того, что британец освоился в команде и машина образца 2026 года (она здорово отличается от всего, что было раньше) ему вполне подходит, появлялись и раньше. Две предыдущие гонки он закончил на втором месте. Особого внимания это не привлекло: все смотрели на Кими Антонелли, который принес Mercedes пять побед подряд. Видимо, зря. В Каталонии старый британский лев собрался и тряхнул стариной.

Барселонская гонка вообще получилась не то чтобы зажигательной, но все же весьма содержательной. Не сразу. Старт, например, почти ничего примечательного не принес. Джордж Рассел из Mercedes сохранил первое место, добытое в квалификации. Хэмилтон сохранил второе, а Антонелли — третье. Да и вообще в первой пятерке изменений не было. Обычно это плохой признак, предвещающий унылое наматывание гонщиками кругов. Но у Ferrari и Хэмилтона был хитрый план. Ну как хитрый… Команда пошла на другую тактику — с одним лишним пит-стопом. Обычно это удел аутсайдеров, которые рискуют, потому как терять-то им нечего. В высшей лиге такие варианты редко приносят успех. Даже после того, как тактика Ferrari все же позволила Хэмилтону оказаться впереди Рассела, поздравлять его с хорошо проделанной работой никто не спешил. Собственно, Расселу из боксов сообщили, что ближе к концу гонки, после того как Хэмилтон пойдет на свой третий пит-стоп, у него будут все шансы вернуть себе лидерство.

Но Хэмилтону повезло. Невольным помощником стал еще один член клуба тех, кому за 40,— Фернандо Алонсо. Испанец сломался на 41 круге.

Не удивительно. Ведь двукратный чемпион мира гоняется на Aston Martin. Это изделие наверняка еще долго будет сниться в кошмарах его автору Эдриану Ньюи. Лучшему конструктору в истории «Формулы-1». Еще не так давно он делал машины, на которых кто угодно мог бы стать чемпионом. Теперь вот сделал это. Но как бы то ни было, а сломался Алонсо очень вовремя для Хэмилтона. Ведь стюарды объявили режим виртуальной машины безопасности. Когда машины идут в таком режиме, потеря времени на смену резины уменьшается радикально. Наверняка, как только Алонсо встал, миллионы фанатов Ferrari закричали: «В боксы, в боксы!» И наверняка они, глядя на то, как неуверенно топчутся в гараже механики «Скудерии», то хватавшиеся за колеса, то вроде снова их отпускавшие, а также помня о том, с каким неподражаемым итальянским изяществом Ferrari умеет принимать самые неверные из всех возможных решения, пережили не самые веселые мгновения. Но в этот раз в Ferrari поступили верно.

Хэмилтона на смену резины зазвали, колеса ему прикрутили быстро и надежно, а вернулся он на трассу впереди Рассела. Да еще и на свежей резине. Гонка была сделана.

Хэмилтону оставалось просто не наделать глупостей. Да и не до него Расселу, если честно, было. Ведь ему на хвост сел Антонелли. Для Рассела было куда важнее не пустить итальянца вперед, чем догнать Хэмилтона. Но Антонелли напарника по команде обогнал, намекнув тем самым, что именно он отныне первый номер команды. И даже то, что почти сразу после обгона Mercedes Антонелли сломался и второе место снова вернулось к Расселу, этого уже не изменит. Следом за Расселом финишировал еще один британец — действующий чемпион мира Ландо Норрис (McLaren). Вот и вышло, что на подиуме стояли одни британцы. В последний раз такое было зафиксировано еще в 1968 году в США.

Добавим, что успех в Каталонии позволил Хэмилтону закрепиться на втором месте в общем зачете. На его счету теперь 115 очков. От Антонелли, у которого так и осталось 156 очков, он отстает, конечно, сильно, но катастрофическим дефицит в 41 очко все же не назовешь. Третьим идет Рассел — 105 очков.

Александр Петров