КНР обещает США ответные меры после включения Alibaba и BYD в черный список

Министерство торговли КНР выразило «крайнее недовольство» тем, что министерство войны США накануне включило компанию Alibaba, интернет-поисковик Baidu и автопроизводителя BYD в список компаний, оказывающих содействие китайским вооруженным силам.

«Китай решительно выступает против этого,— говорится в заявлении министерства торговли.— Китай призывает США немедленно прекратить свою ошибочную практику, отменить соответствующие меры и вернуться на правильный путь построения конструктивных, стратегических и стабильных китайско-американских отношений».

Попадание в список не означает немедленного введения санкций, но накладывает ограничения. Пентагону будет запрещено заключать прямые контракты с компаниями из этого перечня, а с 2027 года — закупать их продукты или услуги через третьих лиц.

Минторг КНР добавил, что, если с китайскими компаниями не будут обращаться справедливо, Пекин «неизбежно примет решительные и жесткие ответные меры».

Евгений Хвостик