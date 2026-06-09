США внесли Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, связанных с армией КНР

США добавили китайскую компанию Alibaba, интернет-поисковик Baidu и автопроизводителя BYD в список компаний, оказывающих содействие вооруженным силам Пекина. Об этом сообщается в обновленном перечне Пентагона.

Как сообщает Reuters, в феврале Пентагон уже публиковал эту версию документа, но затем быстро и без объяснений отозвал ее. Новая редакция дублирует февральскую за исключением того, что в нее вернули китайских производителей чипов памяти CXMT и YMTC.

В список также попала биотехнологическая фирма WuXi AppTec, робототехническая компания RoboSense Technology, производитель телекоммуникационного оборудования Baicells, а также Unitree — разработчик гуманоидных и четвероногих роботов, с которым американская Nvidia планировала начать сотрудничество.

Попадание в список не означает введения санкций, но накладывает ограничения. Министерству обороны США будет запрещено заключать прямые контракты с компаниями из этого перечня, а с 2027 года — закупать их продукты или услуги через третьих лиц.