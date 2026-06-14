Рыбопромышленники попросили выделить рыбу в отдельную категорию для госзакупок

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к Минсельхозу с предложением изменить порядок государственных закупок, выделив рыбную продукцию в отдельную категорию. Сейчас 23% ассортимента рыбы соцучреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам.

В Ассоциации добытчиков минтая отметили, что рыба в рамках закупок рационов может заменяться другим белком. Нормативные документы, определяющие присутствие рыбных блюд в меню столовых и госучреждений, носят преимущественно рекомендательный характер. Эксперты считают, что возможность замены блюд препятствует росту потребления рыбы.

В Минсельхозе рассказали, что обращение ВАРПЭ было рассмотрено совместно с Федеральной антимонопольной службой и Минфином. Сейчас вопрос обсуждают с бизнес-сообществом. В Минфине заявили, что министерство готово рассмотреть конкретные предложения, подготовленные Минсельхозом с учетом анализа правоприменительной практики.

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