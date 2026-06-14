Котлеты — отдельно, треска — отдельно

Рыбопромышленники пытаются убедить власти выделить рыбную продукцию в отдельную категорию на госзакупках. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз, предложив изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации от конца апреля (копия есть у “Ъ”). В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников.

В Минсельхозе пояснили, что обращение ВАРПЭ было рассмотрено совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минфином. Сейчас вопрос обсуждают с бизнес-сообществом. В ФАС “Ъ” сообщили, что позиция ведомства уже направлена в Минсельхоз. В Минфине заявили, что министерство готово рассмотреть конкретные предложения, подготовленные Минсельхозом с учетом анализа правоприменительной практики.

Согласно ВАРПЭ, в 2025 году объем госзакупок рыбной продукции госучреждениями составил 7,4 млрд руб., увеличившись год к году на 25,4%. Это соответствует 1,5% от совокупного объема продаж в рознице. 77% от общего объема закупок в 2025 году, по оценке ВАРПЭ, обеспечили поставки исключительно рыбы. Оставшиеся 23% — продукция, которую приобрели внутри комплексных продовольственных контрактов.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что только рыбные лоты формируют, как правило, столовые госучреждений и комбинаты питания. Социальные объекты — больницы, школы, детские сады и прочие — ориентируются на укрупненные заказы, куда помимо рыбы могут входить другие продовольственные позиции. Участвовать в комплексных закупках рыбопромышленники не могут — такие лоты ориентированы в первую очередь на трейдеров-оптовиков. Господин Зверев считает, что нужен механизм, который позволит учреждениям закупать укрупненные лоты из рыбы и конкретизировать требования к продукции: «Не просто филе рыбы, а первой заморозки».

Эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко уверен, что комплексные закупки продовольствия могут быть для заказчиков предпочтительными. Они позволяют снизить издержки, связанные с логистикой, контролем качества, подготовкой документации и ведением торгов. Одновременно лоты становятся больше, позволяя привлекать более крупных поставщиков.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов подчеркнул, что госзакупки — это не всегда экономически выгодное направление, заказчики здесь часто ориентируются на минимальную цену. Но этот канал, по его мнению, обеспечивает стабильный сбыт, позволяя планировать загрузку мощностей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов называет гарантированный сбыт залогом стабильности рыбопромышленных предприятий, модернизации мощностей и развития прибрежных поселков. «Мы поддерживаем инициативу ВАРПЭ»,— отметил он.

Отсутствие у рыбопромышленников мотивации участвовать во всех торгах при разделении продуктов питания на отдельные лоты может стать риском для учреждений, не исключают в компании «РТС-тендер». В этом случае по отдельным позициям торги могут оказаться несостоявшимися. Эксперты также предупреждают о росте административной нагрузки на заказчиков и сложностях с синхронизацией закупок.

Сложности у рыбопромышленников, впрочем, возникают не только с закупками продуктов. Эксперты «РТС-тендер» поясняют, что у госучреждений есть два пути: приобретать непосредственно продукты питания либо готовые рационы.

Выбор зависит от инфраструктуры конкретного заказчика — наличия кухни и персонала для готовки еды. Услуги питания — это сравнительно узкий, но очень денежный сегмент, замечает Евгения Сергиенко.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что рыба в рамках закупок рационов может заменяться другим белком. Нормативные документы, определяющие присутствие рыбных блюд в меню столовых и госучреждений, носят преимущественно рекомендательный характер. Эксперт считает, что рыбу целесообразно включить в обязательный перечень основных видов продуктов. Возможность замены блюд препятствует росту потребления рыбы, отмечает Станислав Аксенов.

Александра Мерцалова