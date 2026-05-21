Мерц предложил дать Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил наделить Украину статусом «ассоциированного члена» в структурах Европейского союза (ЕС). По его мнению, это станет промежуточным шагом на пути к вступлению страны в объединение, передает Reuters со ссылкой на письмо немецкого канцлера главам европейских государств.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Такой статус позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров без права голоса. Кроме того, представители Украины смогут присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте. Господин Мерц также призвал европейские страны использовать положения сообщества о взаимной помощи Украине для создания «существенной гарантии безопасности».

«Мое предложение отражает особую ситуацию на Украине... Оно поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры»,— считает немецкий канцлер. Он добавил, что такое решение необходимо для безопасности не только Украины, но и всего континента.

Фридрих Мерц подчеркнул, что эта инициатива не распространяется на другие страны, претендующие на членство в ЕС. В ближайшее время он намерен создать рабочую группу по этому вопросу.

В марте 2026 года Украина получила от Евросоюза условия для вступления по трем финальным кластерам: «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

Переговоры о приеме Украины в ЕС неоднократно переносились из-за позиции бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по этому вопросу. После вступления в должность Петера Мадьяра страна решила поддержать переговоры, писало Politico.