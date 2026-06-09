Politico узнало о разногласиях Украины и Евросоюза по евроинтеграции

Попытки украинских властей ускорить процесс прохождения процедур для вступления страны в Евросоюз (ЕС) вызывают разногласия между Украиной, руководством ЕС и некоторыми европейскими государствами. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Несмотря на одобрение Брюсселем и Киевом открытия первого переговорного кластера 15 июня, Украина опасается, что ее заявка на членство в ЕС может быть «припаркована у обочины». Как отмечают собеседники издания, Киев рассчитывает открыть не один, а сразу несколько переговорных кластеров до конца лета. При этом Брюссель обеспокоен судьбой реформ, которые Украина должна довести до конца, чтобы стать членом сообщества.

При этом Франция и Германия не готовы к полноценному принятию Украины в сообщество. Представители обеих стран предлагают Киеву статус ассоциированного члена ЕС и другие промежуточные варианты. Украинские власти не отвечают на предложения Парижа и Берлина однозначным отказом, однако хотят более четких гарантий в данном вопросе.

2 июня Politico писало, что Украина и Молдавия начнут официальные переговоры о вступлении в Евросоюз 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге. Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдавия — в марте того же года. Это означает, что заявка Молдавии сможет продвинуться, только если продвинется заявка Украины.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2026говорил, что предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца наделить Украину статусом «ассоциированного члена» Евросоюза не касается России. По словам главы государства, Москва против того, чтобы Европа превратилась в военный блок.