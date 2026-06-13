Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня
Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех.
Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP, AP
Сделка предполагает, что Иран не получит ядерное оружие «ни путем покупки, ни путем разработки, ни любым другим способом», написал господин Трамп в соцсети Truth Social. «В подходящее время, когда все успокоится, мы отправимся туда и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам В-2»,— добавил американский президент. Обогащенный уран будет уничтожен в Иране или в США, уточнил он.
По мнению господина Трампа, сейчас отношения США и Ирана лучше, чем при предыдущих американских администрациях. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в долгосрочной перспективе. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если нет, у нас есть отличная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать»,— заявил Дональд Трамп.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил подписание меморандума об урегулировании конфликта с США 14 июня, однако допустил, что это произойдет в ближайшие дни. Заключение соглашения планируется в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта, сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.