В Севастополе пообещали вскоре покончить со «всевластием беспилотников»

Власти Севастополя в ближайшее время найдут способ предотвратить атаки беспилотников ВСУ. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в интервью ИС «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня ... Мы с этим обязательно закончим и найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались,— сказал чиновник.— Это в самое ближайшее время произойдет». О каких именно мерах защиты идет речь, он не уточнил.

Власти Севастополя отчитываются об атаках БПЛА почти ежедневно. Вчера губернатор сообщал о четырех воздушных налетах на город. Массированная атака произошла в ночь на 10 июня — среди прочего, начался пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя». Значительная часть полотна была утеряна. Купол исторического здания может обрушиться из-за повреждений.

В Севастополе, как и на всей территории Крыма, возникли перебои с поставками топлива из-за ударов БПЛА по трассе Р-280 «Новороссия», ведущей на полуостров через новые регионы. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что для защиты трассы создали систему противодействия БПЛА. Детали он не раскрывал.