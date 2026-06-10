В историческом здании панорамы «Оборона Севастополя» может обрушиться купол

Угроза обрушения купола возникла в горящем здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. К настоящему моменту возгорание локализовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы», — сказал господин Смородкин ТАСС.

Пожар в здании начался после падения БПЛА. Панорама была почти полностью утеряна, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо сохранились, поскольку их готовили к экспозиции в другом филиале. В Севастополе отменили часть мероприятий, запланированных на День города.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по историческим объектам только «подчеркивают нашу правоту в борьбе за российские регионы». Господин Песков заверил, что объект будет восстановлен.

Панорама посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны (1853–1856 гг.) — бою на Малаховском кургане. Здание музея спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, экспозицию открыли для посетителей. Полотно Рубо было почти полностью уничтожено во время пожара 1942 года. После Великой Отечественной войны в музее выставляли работу, написанную советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» ВСУ вклинились в «Оборону Севастополя».