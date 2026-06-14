На Ставрополье в ДТП погиб водитель питбайка

В Кочубеевском округе Ставропольского края в ДТП погиб водитель питбайка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария произошла на третьем километре дороги «Невинномысск-Эрсакон» около 03:35. 28-летний водитель питбайка выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Его госпитализировали в больницу Невинномысска, однако спасти его не удалось.

Отмечается, что ранее водитель был лишен водительских прав, а также передвигался без шлема и защитной экипировки.

Мария Иванова