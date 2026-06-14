За ночь над территорией России сбиты 249 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня силы ПВО уничтожили 249 беспилотников.

Как уточнило ведомство, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями, Крымом и акваторией Азовского моря. Сколько беспилотников сбито над каждым из регионов, Минобороны не раскрыло.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что обломки беспилотников упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске. Аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги, Тамбова и Костромы приостанавливали работу.