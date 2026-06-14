Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о налете беспилотников на регион. При отражении атаки обломки сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске, добавил он.

«Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется. В правительстве региона развернута работа оперативного штаба»,— уточнил глава региона.

Примерно в 00:20 мск Дмитрий Миляев сообщил, что в Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. В 5:00 мск он сообщил, что угроза сохраняется.