В МИД Ирана допустили подписание меморандума с США в ближайшие дни

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил подписание меморандума об урегулировании конфликта с США 14 июня. При этом он допустил, что документ будет подписан в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Есть вероятность, что это произойдет в ближайшие дни. Тем не менее, из-за колебаний другой стороны мы должны быть осторожны с любыми комментариями об этом процессе»,— сказал господин Багаи (цитата по IRIB).

13 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что меморандум будет окончательно согласован в ближайшие сутки. Он уточнил, что документ будет подписан в электронном виде. На следующей неделе запланированы переговоры по поводу окончательного урегулирования конфликта, написал господин Шариф в соцсети Х.

Заключение соглашения между Ираном и США планируется в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта, сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, обсуждение ядерной программы и снятия санкций с Ирана планируются на втором этапе.