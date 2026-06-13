Гинекологическое отделение в Буденновске модернизировали за 9 млн рублей
В Буденновске завершили ремонт гинекологического отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи. На модернизацию направили 9 млн руб., сообщили в правительстве Ставропольского края.
Подрядная организация заменила системы водоснабжения и электроснабжения, установила современную сантехнику и освещение. Также в отделении смонтировали новые оконные блоки.
Ежегодно в отделении получают лечение более 1,3 тыс. пациентов.