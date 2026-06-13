ЗАЭС уже более двух суток остается без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в комментарии «РИА Новости».

По словам госпожи Яшиной, внутреннее потребление атомной станции поддерживается дизель-генераторами. Представитель ЗАЭС заверила, что нарушений в системах безопасности станции нет, персонал контролирует ситуацию.

ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение вечером 10 июня из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1». Основная линия «Днепровская» 750 кВ отключена из-за повреждения с 24 марта.

В предыдущий раз Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена 5 июня. За сутки до этого МАГАТЭ сообщило об ударах по Запорожской ТЭЦ. Для ЛЭП «Ферросплавная-1» вводили режим тишины, но Росатом заявил о его нарушении Украиной.